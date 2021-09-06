Брюссель, 6 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Сборная Бельгии одержала победу над командой Чехии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Флаг Бельгии

В составе бельгийской команды голы забили нападающий Ромелу Лукаку, Эден Азар и полузащитник Алексис Салемакерс.

На сегодняшний день сборная Бельгии занимает первое место в турнирной таблице группы Е, на счету команды 13 очков. Сборная Чехии идёт на втором месте с семью очками.

Читайте также: Сборная Испании разгромила Грузию в матче отбора ЧМ-2022