Сочи, Краснодарский край, 6 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Крокусы зацвели на территории Сочинского национального парка, об этом сообщила пресс-служба нацпарка 6 сентября.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ну и ещё один весенний первоцвет — крокус, он же шафран. Это его так называемые рыльца с глубокой древности используются как пряность

Всего, пояснили специалисты, в Сочинском национальном парке можно увидеть целых четыре вида цветущих осенью крокусов (или шафранов), все они относятся к семейству ирисовых (Iridaceae).

Три вида произрастают исключительно на высокогорных лугах, один вид встречается как в высокогорье, так и в предгорных лесах, и цветет он даже в ноябре. Это шафран красивый — Crocus speciosus Bieb., он включен в Красную книгу РФ (2008), а также Красные книги Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Адыгея, Республики Дагестан.

Ещё один вид цветущего осенью крокуса — шафран долинный (Crocus vallicola Herb.). Он встречается на хр. Аишха, хр. Аибга, у озер Хмелевского на Эсто-хребте. Этот вид также относится к уязвимым и включенв в Красные книги РФ и Краснодарского края. Шафран Шарояна (Сrocus scharojanii Rupr.) цветет с конца августа до конца сентября. Растет в субальпийском и альпийском поясах на Кавказе и в Малой Азии, поднимаясь в горы до 2500 м над уровнем моря.

Наконец, шафран Суворова (Crocus x suworowianus C.Koch.) встречается на хр. Аибга. Естественный гибрид шафрана Шарояна (Crocus scharojanii Rupr.) и шафрана долинного (Crocus vallicola Herb.), он цветет с конца августа до конца сентября и включен в Красную книгу Краснодарского края (2017).