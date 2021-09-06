Кишинёв, , 10:09 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду считает, что нужно срочно решить вопрос с вывозом боеприпасов из стратегического арсенала в селе Колбасна (Приднестровье). Об этом она заявила 5 сентября в эфире телеканала PRO TV.

Майя Санду European People's Party

Глава республики сообщила, что обсуждала этот вопрос во время встречи с приезжавшим в Кишинёв замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком в середине августа.

«Я ещё раз обратила внимание на срочность этого вопроса, потому что существует риск проблем с экологией, если там вдруг что-то случится. Российская сторона заявила, что также разделяет эту озабоченность», — сказала Санду.

Она выразила надежду на то, что российская и молдавская стороны придут к соглашению по этому вопросу. Глава республики также отметила, что простого решения по вывозу боеприпасов нет.

Напомним, в Колбасне в советское время были созданы склады, в которых сосредоточили стратегический арсенал Западного военного округа. В 2000 году там началась утилизация боеприпасов, которая продолжалась до 2004 года, но потом Тирасполь приостановил процесс из-за того, что в приднестровском урегулировании наступил глубокий кризис. В августе 2019 года глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что вопрос ликвидации боеприпасов в Колбасне касается только Москвы и Тирасполя.