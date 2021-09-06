Берлин, 6 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Накануне официальной премьеры немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz обнародовал рендерные изображения экстерьера электрической версии G-Class (EQG). Рендеры распространила пресс-служба автопроизводителя.

Mercedes-Benz Прототип электрической версии Mercedes-Benz G-Class (EQG)

Внешне EQG практически не отличается от бензиновой версии. Из новшеств в дизайне можно отметить: новые пятиспицевые колёсные диски, «квадратный» чехол для запасного колеса на корме и светодиодную подсветку панели, установленную вместо решётки радиатора.

В компании пока не раскрывают подробности о технических характеристиках модели. Ожидается, что EQG будет собран на раме лестничного типа, а в качестве силового агрегата он получит двухмоторную силовую установку максимальной производительностью 500 л. с. (800 Нм).

Ранее компания Mercedes протестировала на дорогах Калифорнии (США) прототип нового кроссовера G-Class 4×4 Squared. Он станет самым внедорожным серийным автомобилем в модельном ряду марки. Его клиренс составляет 431,8 мм.

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