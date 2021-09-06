Абакан, 6 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Хакасии сохраняется предупреждение о заморозках, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в администрации Абакана.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Иней на листьях

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По данным Хакасского ЦГМС, 7 — 8 сентября в земледельческой зоне республики в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 2 °C.

Жителей Хакасии призывают позаботиться о сохранении урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки прогнозируются также в Красноярском крае.

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