Ташкент, 6 сентября 2021, 10:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указания по восстановлению имен наших предков-джадидов, жертв репрессий, разъяснению их деятельности в школах, сообщил журналистам 6 сентября пресс-секретарь главы республики Шерход Асадов.
«Для этого за каждым регионом будет закреплен научный сотрудник Института истории», — отметил пресс-секретарь.
Президент также посетил на прошлой неделе Музей памяти жертв репрессий, где осмотрел работу по его реконструкции, ознакомился с условиями, созданными в музее.