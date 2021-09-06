Вашингтон, 6 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Власти США осуждают недавние атаки йеменского движения «Ансар Аллах» на Саудовскую Аравию. Об этом 6 сентября говорится в заявлении американского Госдепа.

Госдеп США

«Соединенные Штаты осуждают последний ракетный удар хуситов по Саудовской Аравии, который был нанесен по Восточной провинции 4 сентября и при этом было ранено двое детей, и повреждено несколько домов», — указывается в сообщении.

Также Госдеп США призвал хуситов немедленно согласиться на всеобъемлющее прекращение огня и прекратить трансграничные нападения, а также нападения внутри Йемена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи осудило атаку йеменских хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии.