Тюмень, 6 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Тюменец Павел Сухачёв предложил администрации президента России внести изменения в закон об административной ответственности за незаконное размещение нестационарных мобильных торговых объектов с использованием бензиновых (дизельных) генераторов. Об этом сообщает портал 72.ru.

Pixabay.com Уличная еда

Толчком для инициативы стала многомесячная борьба с шумом, исходящим из парка «Затюменский» до домов окрестных жителей. Уличные шашлычные, бары и кофейни с их работающими генераторами не дают тюменцам покоя ни днём, ни ночью. Обращения к местным властям не принесли результата. Тюменцу пояснили, что прибыль от торговой деятельности перекрывает суммы штрафов, и за летний период было составлено всего четыре протокола за осуществление незаконной коммерческой деятельности в парке «Затюменский».

"Отсутствие федерального регулирования рассматриваемой проблемы не позволяет в полной мере использовать механизмы, предусмотренные КоАП РФ, что значительно снижает эффективность применяемых мер», — сообщили тюменцу в администрации президента на первое его обращение.

Во втором обращении общественник просит внести соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях РФ.