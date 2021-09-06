Испания, 6 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Сборная Испании одержала победу над командой Грузии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Efraimstochter Флаг Испании

В составе испанской команды голы забили защитник Хосе Луис Гайя, нападающий Ферран Торрес и полузащитники Карлос Солер и Пабло Сарабия.

На сегодняшний день сборная Испании занимает первое место место в турнирной таблице группы В, на счету команды 10 очков. Сборная Грузии идёт на пятом месте с одним очком.

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