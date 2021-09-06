Чебоксары, 6 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Чебоксарах введена процедура наблюдения в отношении акционерного общества «Городское управление капитального строительства» (ГУКС). Соответствующее решение принял Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

С иском в суд в феврале 2021 года вышел Евгений Андреев. Он просил признать АО «ГУКС» несостоятельным (банкротом).

«В обоснование заявления (с учётом уточнения) указано, что задолженность должника перед заявителем составляет 1 507 705,17 руб. долга и 181 942,45 руб. процентов», — говорится, в частности, в документе.

2 сентября 2021 года Арбитражный суд Чувашии вынес определение о введении в отношении акционерного общества «Городское управление капитального строительства» процедуру наблюдения. Судебное заседание назначено на 15 декабря 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, АО «ГУКС» зарегистрировано в мае 2016 года в Чебоксарах с уставным капиталом в размере 57 928 000 рублей, указанный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Напомним, что в сентябре 2020 года глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подписал постановление об условиях и начальной цене продажи пакета акций АО «Городское управление капитального строительства». Начальная стоимость составила 4 508 000 рублей.