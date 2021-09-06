Уфа, 6 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Молоток

Сообщается, что стражи порядка Давлекановского района получили информацию о том, что в городе Давлеканово на улице Карла Маркса 49-летнему мужчине проломили череп. Прибыв на место происшествия, следователи задержали 52-летнего мужчину.

По предварительной информации, трое мужчин распивали алкоголь в квартире дома, расположенном по улице Карла Маркса. Следователи считают, что ранее судимые 48-летний и 49-летний мужчины поссорились с 52-летним приятелем и избили его.

В материалах дела указано, что 52-летний мужчина убежал и вернулся, принеся с собой тяжелый предмет.

«По возвращению оказалось, что один из обидчиков скрылся, а оставшийся хозяин жилища решил вновь показать свою силу гостю и пошел на него с кулаками, но был встречен ударом … в лоб. С проломленной головой пострадавший был доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.