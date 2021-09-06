Белгород, 6 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Комплексную программу по капремонту школ Белгорода анонсировал после рабочей поездки по городу 5 сентября врио губернатора Вячеслав Гладков.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

По словам главы региона, более половины школ Белгорода требуют капитального ремонта, причём ситуация в районах лучше, чем в областном центре. Кроме того, выявлены строительные недочёты на сданных в 2021 году объектах.

«Мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы строительные работы в учреждениях образования завершались до начала учебного года. Поэтому точно будем более внимательно за этим следить и в будущем не допускать такого. Проговорили с каждым подрядчиком. Понимаем, какие претензии финансово-административного воздействия будем к ним применять. Каждый объект на жёстком контроле», — подчеркнул врио губернатора.

Начиная с 2022 года школы приведут не только в нормативное состояние, но и придадут им современный вид. В мэрии начали определять учебные заведения, которые попадут в трёхлетнюю программу капремонта.