Манила, , 10:05 — REGNUM Филиппины сняли запрет на въезд путешественников из Индонезии и девяти других стран, который был введен для предотвращения распространения коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Самолет (сс) Falcon® Photography

Представитель президента Филиппин Гарри Роке заявил, что запрет, действующий с апреля, снимут с 6 сентября.

Филиппины смогут посетить жители десяти стран, а именно Индонезии, Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Таиланда и Малайзии.

По прилету жители Индонезии должны пройти 14-ти дневный карантин.

Изначально срок действия запрета на поездки истекал 16 августа, но позже был продлен властями Филиппин до 5 сентября.

Напомним, на Филиппинах зарегистрировано не менее двух миллионов случаев заражения коронавирусом, из которых 33 680 человек скончались. Филиппины занимают второе место после Индонезии в Юго-Восточной Азии по числу случаев заражения коронавирусом.