Челябинск, 6 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Челябинске назначили нового руководителя муниципального «Геоцентра». Им сталАлександр Степанов.

ИА REGNUM Челябинск

О назначении сообщил 6 сентября замглавы Челябинска Максим Куляшов. Отметим, что Степанов ранее исполнял обязанности главы организации.

Ранее структуру возглавлял Константин Антропов. Он был уволен летом после скандала с уничтожением 116-летней даурской лиственницы.