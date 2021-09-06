Воронеж, 6 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Воронеже утром 6 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. В результате аварии пострадали два человека.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

Авария произошла около 08:30 у дома №22 по улице Ворошилова. По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутного автобуса «ГАЗель» №70М, двигаясь по улице Ворошилова со стороны улицы 20 лет Октября в направлении улицы Космонавтов, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». После этого «ГАЗель» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Daewoo Matiz и «Лада Ларгус», последний отбросило на припаркованные легковые автомобили Nissan, Mazda, Renault. Травмы получили две пассажирки маршрутного такси — 21-летняя девушка и 58-летняя женщина, они доставлены в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, 1 сентября в Воронеже на Ленинском проспекте столкнулись маршрутные автобусы ЛиАЗ и «ГАЗель», в результате пострадали трое пассажиров.