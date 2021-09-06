Петрозаводск, 6 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 6 сентября в республиканском оперштабе. Это на два случая меньше, чем в предшествующие сутки, и на 25 случаев меньше, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Среди новых зараженных не оказалось ни одного привитого от COVID-19. Состояние троих заболевших врачи оценивают как тяжелое.

В стационарах Карелии сейчас находится 579 человек, это на три человека меньше, чем в предыдущие сутки. Тяжелых пациентов среди них — 39, в том числе двое привитых, крайне тяжелых — восемь, один из которых находится на ИВЛ. Доля свободных инфекционных коек составляет 15,8%.

Всего за время пандемии в республике выявлен 61 971 инфицированный, в том числе 6300 детей. Выздоровели 58 694 человека, в том числе 5965 детей. Скончались от ковида 796 человек, в том числе три пациента умерли за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,28% (по России — 2,67%).