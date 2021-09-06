Париж, , 09:54 — REGNUM Власти Франции выступают с осуждением попытки государственного переворота в Гвинее и требуют, чтобы гвинейский президент Альфа Конде был немедленно освобожден. Об этом 5 сентября говорится в сообщении французского МИД.

Флаг Франции

«Франция присоединяется к призыву Экономического сообщества стран Западной Африки и осуждает попытку захвата власти силой, которая была совершена в Гвинее 5 сентября. Франция требует, чтобы в стране был восстановлен конституционный порядок, был немедленно и без каких-либо предварительных условий освобожден президент Альфа Конде», — указывается в заявлении.

Также подчеркивается, что французские власти находятся в тесном контакте «со своими африканскими и международными партнерами» по ситуации в Гвинее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США призвал все стороны в Гвинее воздержаться от насилия и антиконституционных действий.