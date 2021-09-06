Чадан, Тыва, 6 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Туве предъявлено обвинение 27-летнему жителю города Чадан в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Педофил

По данным следствия, около 2 часов ночи 30 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл к соседу.

«Воспользовавшись отсутствием взрослых, которые в это время спали в пристройке, мужчина совершил в отношении двух малолетних детей, 9 и 7 лет, иные действия сексуального характера», — отметили в ведомстве.

Мужчина к настоящему времени задержан и по решению суда заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.