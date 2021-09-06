Сеул, 6 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Представители министерства обороны Южной Кореи приняли решение ослабить антиковидные меры, смягчив ограничения на отпуска военнослужащих и деятельность за пределами гарнизонов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

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По их словам, данное решение принято в связи с тем, что уровень вакцинации военнослужащих достиг 94%.

С 6 сентября до 20% личного состава подразделения смогут уйти в отпуск, а полностью вакцинированные военнослужащие смогут проводить встречи с родственниками и друзьями, в случае их вакцинации и при соблюдении всех необходимых мер.

Напомним, что ранее подобные встречи были запрещены, а в отпуск могли уйти не более 10% военнослужащих одного подразделения.

Кроме того, офицерам разрешается свободно перемещаться за пределы гарнизонов и участвовать в личных встречах с соблюдением правил социального дистанцирования, установленных правительством.