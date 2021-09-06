Красноярск, 6 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Заместителем председателя правительства Красноярского края назначен Сергей Козупица. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в краевом правительстве.

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Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Усс. Ранее Козупица занимал пост министра строительства края.

В новой должности Козупица будет координировать деятельность органов исполнительной власти края в области строительства и архитектуры, строительного и жилищного надзора, госконтроля в области долевого строительства, гражданской обороны и так далее.

Справка: Сергей Козупица родился 12 июня 1971 года в Татарии. Окончил Сибирскую государственную геодезическую академию («геодезист») и Сибирскую академию государственной службы при президенте РФ («государственное и муниципальное управление»).

С 2014 по 2018 год являлся заместителем министра строительства Красноярского края. Возглавлял краевой минстрой с 1 января 2018 года.

Добавим, полномочия по руководству минстроем возложены на первого заместителя министра Татьяну Василовскую.

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