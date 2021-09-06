Чита, 6 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Обращение зампреда правительства России Юрия Трутнева к президенту РФ Владимиру Путину о выравнивании бюджетной сбалансированности дальневосточных регионов позволит повысить качество жизни населения в этих субъектах страны. Так считает первый заместитель губернатора Забайкальского края Андрей Кефер. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

«Юрий Трутнев озвучил президенту России проблему бюджетной необеспеченности регионов ДФО. Для нас обеспеченность бюджета — это стратегическая задача.

Уверен, что будут соответствующие поручения. Прошу министерство финансов региона усилить работу с Минвостокразвития и Минфином России для того, чтобы на всех уровнях доказывать необходимость доведения бюджетной обеспеченности субъекта хотя бы до среднероссийских показателей», — сказал Андрей Кефер во время оперативного совещания в краевом правительстве.

Первый вице-премьер ранее отмечал, что в Забайкалье нормативные расходы, закреплённые законом, обеспечены лишь на 70%.

«Во многом это объясняет и состояние инфраструктуры, и ветхость социальных объектов, необходимость ремонта дорожной сети и в целом — неудовлетворительное качество жизни в крае», — сказал Андрей Кефер.

Он добавил, что обращение Юрия Трутнева к Владимиру Путину позволит включить проблемы бюджетной несбалансированности регионов ДФО, в том числе и Забайкалья, в федеральную повестку.

«Это позволит поэтапно, но системно вывести край из состояния хронического бюджетного дефицита на темпы опережающего развития. Следовательно, выполнить соответствующие указы президента РФ и добиться нового качества, нового уровня жизни забайкальцев», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев попросил Владимира Путина обеспечить выход регионов Дальнего Востока на среднероссийский уровень бюджетной обеспеченности. По словам вице-премьера, 10 из 11 субъектов страны имеют уровень обеспеченности ниже среднего по России.

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