Уфа, 6 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Двух мужчин осудили за хранение и сбыт фальшивых денег в Уфе. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

В суде было установлено, что весной текущего года фигуранты уголовного дела через интернет купили 20 штук фальшивых денег номиналом пять тысяч рублей. После этого они через сайт «Авито» приобрели сотовый телефон, а также оплатили проезд в общественном транспорте этими купюрами, получив сдачу и потратив выручку по своему усмотрению.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые признали. Суд приговорил их к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двух мужчин обвинили в фальшивомонетничестве.