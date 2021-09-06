Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург пришла теплая осень. Североатлантический циклон, который целую неделю остужал воздух Северной столицы, уступил место пришедшему с запада теплому атмосферному фронту. Об этом 6 сентября сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

«Облаков в небе станет больше, местами пройдут небольшие дожди и немного потеплеет», — уточнил специалист.

Температура воздуха +14…+16 градусов, по Ленобласти +12…+17 градусов. Ветер западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В свою очередь в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщают, что до середины рабочей недели дневная температура воздуха в городе на Неве будет колебаться от +14… до +17 градусов, 7 сентября местами пройдет кратковременный дождь. Ночью будет облачно с прояснениями, 8 сентября ожидается небольшой дождь. Столбик термометра будет показывать +8…+11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.