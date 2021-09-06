Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Власти Камчатки в ходе VI Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке 2−4 сентября, подписали рекордное количество соглашений — 18, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«ВЭФ, с одной стороны, — это место, где мы презентуем итоги развития, а с другой — договариваемся о будущих проектах. В таком смысле это действительно очень важная площадка. В этом году соглашений много, и главное — что все они носят предметный характер и отвечают на вопросы, которые волнуют жителей Камчатки. Многие из них уже реализуются», — подчеркнул губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Так, подписанные соглашения, позволят до 2023 года построить за счёт инвестиций оптоволоконную линию до Оссоры, в 2022 году — до Паланы. В Пенжинской губе построят приливную электростанцию и генерацию зелёного водорода.

В Петропавловске-Камчатском планируется строительство двух новых кварталов.

«Таким образом, это не некоторые абстрактные намерения о том, что мы будем привлекать инвестиции, это проекты, которые прямо по возвращении с форума будут прорабатываться для повышения качества жизни камчатцев», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФВладимир Путин по результатам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, которое он провёл в рамках VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке, рекомендовал регионам последовать примеру Камчатки по обеспечению детей добавкой Омега-3.