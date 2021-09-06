Хабаровск, 6 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. С предложением приравнять оправдание и реабилитацию нацизма к экстремистской деятельности выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он заявил об этом 6 сентября во время своего выступления на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

Kremlin.ru Игорь Краснов

«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям», — сказал он.

Также Краснов добавил, что считает важным провести проработку вопроса о дополнительной правовой регламентации увековечения памяти мирного населения Советского Союза, которое подверглось «изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны», потому что положения действующего в настоящее время закона распространяются только на погибших при выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий лиц.

«Убеждён, что все эти меры позволят не только устранить пробелы в правовом регулировании, но и будут иметь важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне по воспрепятствованию фальсификации фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», — уточнил генпрокурор РФ.

Кроме того, он рассказал, что генпрокуратура России продолжает устанавливать обстоятельства вновь выявленных преступлений, которые были совершены в годы Великой Отечественной войны и лиц, причастных к их совершению.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно, что в Хакасии 22-летний житель Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в публичной реабилитации нацизма.