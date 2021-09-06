Чита, 6 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Власти Забайкалья известили об улучшении ситуации с безработицей. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова вице-премьера Инны Щегловой, с начала 2021 года было трудоустроено 11 605 забайкальцев или 31,5% от общего числа обратившихся в 2021 году.

ИА REGNUM В условиях безработицы и низких доходов жителей выручают дачи и огороды

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«Уровень безработицы в регионе достиг допандемийного значения и составляет 2,8%», — подчеркнула чиновница.

По словам Щегловой, одним из способов снижения уровня безработицы являются мероприятия в рамках социального контракта. На реализацию государственной социальной помощи на основании соцконтракта направлено 322 миллиона рублей. «В этом году с гражданами планируется заключить 2 437 соглашений по разным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года уровень безработицы в Забайкалье составил 3,9%, а безработных насчитывалось более 20 593 человек.

Читайте также: Неработающих забайкальцев застраховали на миллиарды рублей