Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ уровень реки Селенга за минувшие сутки снизился на 13 см. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, от воды освободились шесть домов.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Селенга в Улан-Удэ

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Всего по состоянию на 6 сентября в республике остаются подтопленными 64 жилых дома и 1171 приусадебный участок. Двое человек находятся в пункте временного размещения.

«На местах ведется обследование территорий, работают комиссии по оценке ущерба. Ведется откачка воды из подполий жилых домов, расчистка придомовых территорий», — отметили в ведомстве.

В Кяхтинском районе начали просушивать освободившиеся от воды дома. Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 168 человек, задействовано 59 единиц техники.