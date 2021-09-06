Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на 13 см
Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ уровень реки Селенга за минувшие сутки снизился на 13 см. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, от воды освободились шесть домов.
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Всего по состоянию на 6 сентября в республике остаются подтопленными 64 жилых дома и 1171 приусадебный участок. Двое человек находятся в пункте временного размещения.
«На местах ведется обследование территорий, работают комиссии по оценке ущерба. Ведется откачка воды из подполий жилых домов, расчистка придомовых территорий», — отметили в ведомстве.
В Кяхтинском районе начали просушивать освободившиеся от воды дома. Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 168 человек, задействовано 59 единиц техники.