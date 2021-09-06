Москва, 6 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Заявку на участие в электронном голосовании на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября, подали порядка 1,5 миллиона жителей Москвы, сообщается на портале мэра столицы.

bartek001 Голосование

Заявление на электронное голосование уже подал мэр Сергей Собянин. По его мнению, это удобный и надежный способ реализовать свое избирательное право.

Москвичи могут подать заявку на участие в онлайн-выборах на портале mos.ru до 23:59 13 сентября. Затем проверят списки избирателей, чтобы исключить из реестра голосующих очно на избирательных участках тех, кто зарегистрировался на выборы онлайн.

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