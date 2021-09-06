Нальчик, 6 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произошло ЧП во время движения по маршруту группы туристов из Астрахани. Группа запросила помощи спасателей во время нахождения в ущелье Безенги в Черекском районе. На высоте 3200 метров стало плохо одному из пяти альпинистов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Альпинист

Инцидент произошел 4 сентября днем. На помощь пострадавшему направились четверо спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда. В спасательных работах был задействован вертолет.

«В 14:00 с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России спасатели спустили альпиниста и передали сотрудникам скорой помощи», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

О состоянии спасенного 33-летнего альпиниста пока ничего не сообщается.