Кунашак, Челябинская область, 6 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Кунашакском районе Челябинской области одна из птицефабрик заплатит штраф за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Government.ru На птицефабрике

Поводом для проверки объекта стали публикации в СМИ. По данным изданий, жители посёлка Муслюмово жаловались на зловоние и нашествие насекомых. В ходе выездной проверки были зафиксированы нарушения.

Суд оштрафовал предприятие на общую сумму 850 тысяч рублей.