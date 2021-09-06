Бразилиа, 6 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Бразильская полиция не будет расследовать нарушение карантина футболистами сборной Аргентины, сообщает портал G1.

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По данным источника, полиция побеседовала с четырьмя футболистами аргентинской сборной в аэропорту Сан-Паулу.

«Четверо аргентинских игроков не подпадут под расследование за нарушение бразильского закона о здравоохранении», — пишет портал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильская полиция сорвала матч сборных Бразилии и Аргентины по футболу.

Команды успели сыграть пять минут, после чего в технической зоне началась потасовка. Судья приостановил матч, а на поле вышел мужчина, не имеющий отношения ни к одной из команд, в сопровождении полиции.

Министерство здравоохранения Бразилии инициировало депортацию четырёх аргентинских футболистов — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Джованни Ло Чельсо. Представитель ведомства пытался выдворить их поля прямо во время матча.

После долгих переговоров аргентинцы решили покинуть стадион, а матч был официально приостановлен.