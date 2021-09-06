Барнаул, 6 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Власти Алтайского края известили о повышении прожиточного минимума на 2022 год. Как сообщает пресс-служба правительства региона, для трудоспособного населения этот минимум составит 12 090 рублей, для пенсионеров — 9956 рублей, для детей — 11 035 рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бедность

Уточняется при этом, что в сравнении с текущим годом величина прожиточного минимума увеличилась на 4%, притом что в целом по России этот рост составил 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, жители которого получают самые низкие в Сибири зарплаты, часть продуктов первой необходимости за последний год подорожала на 70%. Все больше людей стали питаться в долг. Многие не могут позволить себе есть даже яйца как отдельное блюдо. Вместо натуральных продуктов покупают заменители.

«Преодоление бедности — это понятие субъективное. Я могу гарантировать, что мы добьемся того, что каждая из нуждающихся семей достигнет определенного уровня дохода — то есть на каждого члена семьи будет приходиться сумма не ниже прожиточного минимума. Однако давать прогнозы о преодолении бедности я не берусь», — заявила в апреле 2021 года глава министерства социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

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