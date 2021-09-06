Осло, 6 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 доля электрических автомобилей среди всех проданных в Норвегии новых легковых автомобилей составила 71,9%. Об этом говорится в отчете Управления о дорожном движении Норвегии (OFV).

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Всего в прошлом месяце в Норвегии было продано 16 427 новых легковых автомобилей, что на 5 621 больше (+52%), чем в августе 2020 года. Среди новых легковых автомобилей доля рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов в августе составила 71,9%.

Всего с начала 2021 года по август включительно в Норвегии было продано 110 864 новых легковых авто — на 38,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

За август в Норвегии было продано 16 427 электромобилей и гибридных автомобилей, что составило почти 88% от общего объёма проданных в стране автомобилей.

Наибольшей популярностью среди электрокаров в Норвегии пользуется модель Tesla Model Y, продажи которой в августе составили 1310 экземпляров. За ней следуют: Ford Mustang Mach-E (908 шт.), Volkswagen ID.4 (862 ед.), Tesla Model 3 (775 шт.) и Volkswagen ID.3 (650 ед.).

Ранее глава Tesla Илон Маск сообщил, что продажи нового электромобиля Roadster начнутся не ранее 2023 года.

Читайте также: УАЗ запустит производство электромобилей в начале 2022 года