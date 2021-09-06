Гаврилов-Ям, Ярославская область, 6 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Ярославской области вечером 5 сентября произошёл пожар в общежитии аграрного колледжа в селе Великое Гаврилов-Ямского района. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

Пожар произошёл в доме 11 по улице Розы Люксембург. Сообщение о возгорании поступило в 22.05. На место выехало 7 пожарных машин, работали 27 человек личного состава. В 22.55 пожар был потушен.

«Повреждена отделка комнаты на площади в 8 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Как сообщают сами студенты в социальных сетях, во время пожара они были эвакуированы в спортивный зал колледжа.