Саратов, 6 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 239 новых носителей коронавируса. Как сообщает 6 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, семь случаев — завозные, остальные заболевшие с установленным источником заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 88 пациентов, с признаками ОРВИ — 149 человек, у двоих — бессимптомное течение заболевания. Всего подтверждено 82 269 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76 075 человек, за сутки — 151 пациент.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 107 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 75 человек, 21 — в возрасте до 20 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на основании предписания главного санитарного врача региона принято решение продлить антиковидные ограничения до 18 сентября включительно.

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