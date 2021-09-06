Посёлок городского типа Большая Ижора, Ленинградская область, 6 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля у поселка городского типа Большая Ижора в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/club64085664 ДТП с автобусом (цитата группы «ВК» 37 отряд ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ по ЛО)

Лобовое столкновение маршрутного автобуса №401 и автомобиля Ford, под управлением 56-летней женщины, произошло 5 сентября в 16:35 мск. В результате ДТП пострадали водитель и 56-летний пассажир иномарки, а также 54-летняя пассажирка автобуса.

«Все пострадавшие госпитализированы в легкой степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.