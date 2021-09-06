Уфа, 6 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Бригада врачей из Башкирии выехала в Удмуртию. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Башкирского государственного медицинского университета.

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Сообщается, что мультидисциплинарная выездная бригада врачей Башкирии сформирована согласно поручению Минздрава РФ. 6 сентября 2021 года врачи приступили к работе в медучреждениях Удмуртии. Они оказывают помощь пациентам с COVID-19.

«В составе бригады врачи-анестезиологи-реаниматологи, врач-инфекционист, а также бактериолог, все имеют практический опыт работы в инфекционных госпиталях республики, а также опыт работы в составе выездных бригад. Возглавляет группу опытный врач-кардиолог Айдар Ахметшин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что врачи из Башкирии выехали в Узбекистан для помощи пациентам с COVID-19.