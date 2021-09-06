Торонто, Канада, 6 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Канадский хип-хоп исполнитель Drake побил свой собственный рекорд по количеству однодневных трансляций альбома на стриминговом сервисе Spotify после выпуска его шестого студийного альбома «Certified Lover Boy» в прошлую пятницу, 3 сентября. Об этом информирует пресс-служба Spotify.

The Come Up Show Дрейк

Ранее рекорд принадлежал его альбому 2018 года «Scorpion», который получил около 132 миллионов потоков за один день на платформе. Представители Spotify с тех пор подтвердили нескольким изданиям, что «Certified Lover Boy» с тех пор побил рекорд в день своего выпуска.

https://twitter.com/Spotify/status/1433957260183707648

В сфере стриминговых прослушиваний у Drake есть новая задача — победить в его давней битве с Канье Уэстом. Новый альбом Уэста «Donda» привлек почти 100 миллионов глобальных прослушиваний за первые 24 часа на Spotify, заняв третье место после «Scorpion» и «Certified Lover Boy». В Apple Music «Donda» совсем недавно стал самым популярным альбомом платформы на момент запуска, прежде чем его опередила пластинка Drake.