Краснодар, 6 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. На курортах Краснодарского края начался бархатный сезон — в сентябре в регионе готовятся принять около 2,3 млн туристов. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе правительства Краснодарского края 6 сентября.

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«Принятые меры позволили нам не допустить стремительного роста заболеваемости на побережье и сохранить курортный сезон. Мы видим, что туристы с пониманием относятся к нашим требованиям, и процент гостей с прививками у нас очень высок. Что касается прогнозов на бархатный сезон — по предварительным данным, курорты Краснодарского края могут принять около 2,3 млн туристов», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

По данным администрации края, на сентябрь средняя загрузка мест размещения составит 70%, процент бронирований отелей категории 4−5 звезд и главных здравниц уже достиг 85%. В целом, отметил губернатор, в санаторно-курортном комплексе края сохраняется стабильно высокий спрос на осенний отдых.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в отели, санатории и пансионаты заселение гостей возможно при наличии сертификата о прививке, либо ПЦР-теста и согласия на вакцинацию в течение трех дней. Отметим, всего с начала года Кубань приняла более 12,4 млн гостей.