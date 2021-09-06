Рязань, 6 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Антимонопольное дело по признакам установления высоких цен на овощную продукцию возбудило в отношении крупнейших торговых сетей Рязанское УФАС, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе регионального ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM В магазине

Под подозрение в монопольных ценах попали АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятёрочка»). По данным Рязанского УФАС, летом 2021 года в магазинах наценка на картофель, лук, капусту и морковь превышала 50%, а в некоторых случаях была более 100%. Возбуждено антимонопольное дело.

При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят крупные штрафы.