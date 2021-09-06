Москва, 6 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с рабочей поездкой в Тверской области.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тверь. Россия

Планируется, что он ознакомится с работой Тверского механического завода электротранспорта, который обеспечивает полный цикл производства алюминиевых кузовов для трамваев. Вместе с представителями завода, региональных властей и депутатами предполагается обсудить вопросы развития городского электротранспорта и обновления подвижного состава.

Также Володин примет участие в Форуме муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье. Стратегия развития 2021−2026», сообщает пресс-служба Госдумы.

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