Чебоксары, 6 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Чувашии вдвое увеличилась государственная поддержка, направленная на улучшение жилищных условий граждан, превысив 2 млрд рублей. При этом в очереди остаются более 63 тыс. семей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 сентября, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр строительства Павел Данилов.

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Глава минстроя со ссылкой на Чувашстат сообщил, что на учёте в качестве нуждающихся состоят 63 655 семей. Из них в 2021 году планируется обеспечить жильём 1377 семей, в том числе 648 молодых семей и 279 детей-сирот.

По данным на 3 сентября, государственную поддержку получили 689 семей, на что израсходовано около 550 млн рублей из предусмотренных на данные цели 1,35 млрд рублей.

Министр обратил внимание на то, что если в 2020 году в целом на улучшение жилищных условий граждан выделен 1 млрд рублей, то в 2021 году размер государственной поддержки превысил 2 млрд рублей.

Напомним, что в Чувашии проживает 1,2 млн жителей.

Данные минстроя Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — июле 2021 года в Чувашии введено 321 839 кв. метров общей площади жилья, что на 44,3% больше аналогичного прошлогоднего уровня. Ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек населения составил 266,5 кв. метра.