Москва, 6 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Москве к программе «Миллион призов», которая запущена для участников дистанционного онлайн-голосования на выборах в 17−19 сентября 2021 года присоединились новые партнёры, сообщается на портале мэра столицы.

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Партнерами акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» уже стали 74 компании, в том числе «Магнит», «Пятерочка», «Азбука вкуса», «Дикси», «Детский мир» и др., а также около 50 благотворительных организаций.

Участники акции, получившие призовые баллы, смогут обменять их на покупки у партнеров программы: магазинов продуктов питания и товаров, кафе и ресторанов или пожертвовать на благотворительность. Всего в рамках акции разыграют более 250 тысяч призов.

Как сообщало ИА REGNUM, участники дистанционного онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру в раках акции «Миллион призов».

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