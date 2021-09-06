Варшава, 6 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. 5 сентября в Польше началась крупнейшая за последние годы операция по переброске войск с запада республики на полигоны на востоке страны. Мероприятие проводит 12-я Щецинская механизированная дивизия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Польши.

ВС Польши

Сообщается, что целью тактических учений является проверка способности вооруженных сил Польши к быстрой переброске войск с западной части страны на восток, к границе с Белоруссией и Украиной.

В учении принимают участие около 4 тысяч военнослужащих и почти 1 тысяча единиц военной техники.

Первая фаза учений предполагает перемещение колесного транспорта из Щецина, что на западе Польши, на полигонный учебный центр сухопутных войск в местности Нова-Демба, который находится на юго-востоке республики.