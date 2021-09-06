Кингстон, 6 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Ямайский олимпийский рекордсмен в беге на короткие дистанции Уэйн Болт выпустил свой полноформатный музыкальный альбом, об этом сообщает портал Karmapolitan. Пластинка получила название «Country Yutes» и передает дух ямайских корней Болта с помощью подвижного дэнсхолла.

Agenciabrasil.ebc.com.br Усейн Болт

В создании релиза бегуну помогали его менеджер и лучший друг NJ, а продюсированием пластинки занимался лейбл A-Team Lifestyle. Тем не менее «Country Yutes» былвыпущен на собственном лейбле спортсмена 9.58 Records. Он был назван в честь рекордных 9,58 секунды Болта в беге на 100 метров. Пластинка включила в себя 14 треков.

Болт покинул легкую атлетику в 2017 году и, таким образом, поставил точку в спортивной главе великого бегуна, взявшего восемь золотых олимпийских медалей и одиннадцать медалей чемпионата мира. С того момента он начал попробовать себя в разных дисциплинах — от футбола и бизнеса до производства и, наконец, музыки. Напомним, что, будучи большим футбольным фанатом, после окончания карьеры легкоатлета Болт успел преуспеть и в игре с мячом, приняв участие в нескольких матчах за австралийскую команду «Сентрал Кост Маринерс».