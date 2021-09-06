Вашингтон, 6 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Госдепартамент США призвал власти России освободить всех задержанных 4 сентября в Симферополе крымских татар, об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

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В заявлении США осудили задержание заместителя председателя крымско-татарской организации «Меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Наримана Дезлала, а также заявили о более чем 45 других задержанных крымских татарах.

«Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в причастности к повреждению газопровода на полуострове в конце августа. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), проводятся следственные мероприятия.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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