Благовещенск, 6 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Глава Амурской области Василий Орлов договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о переносе сроков реализации и дофинансировании важных для региона проектов. В том числе деньги Приамурью дадут на строительство родильного дома и набережной в Благовещенске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе правительства области.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

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На возведение набережной в столице региона не хватало 1,8 млрд рублей. Эти деньги глава государства обещал выделить из федерального бюджета. Общая стоимость строительства набережной — 3,4 млрд рублей, почти половина суммы на эти цели заложена в региональном бюджете.

Кроме того, с 2022 года в Благовещенске начнётся строительство роддома, Владимир Путин также одобрил федеральное финансирование его возведения. Будут перечислены региону и деньги на оборудование для строящейся канатной дороги. Финансирование необходимо для проверки граждан, пересекающих государственную границу.

Будет сдвинут по срокам проект строительства аэропорта в Тынде. Его возведение собирались начать в 2024 году, но передвинут на 2022, чтобы успеть достроить комплекс к 50-летию строительства БАМа. Праздновать эту важную дату будут в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень бюджетной обеспеченности Амурской области ниже среднероссийского и составляет 0,9. В связи с этим глава региона Василий Орлов попросил, чтобы объём дотаций из федбюджета Приамурью был предсказуемым.