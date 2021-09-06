Сборная Перу обыграла Венесуэлу в матче квалификации ЧМ-2022
Лима, 6 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Сборная Перу одержала победу над командой Венесуэлы в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщик сборной Перу
Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва на 35-й минуте. А спустя три минуты венесуэльская команда осталась в меньшинстве послу удаления хавбека Томаса Ринкона.
На сегодняшний день сборная Перу занимает седьмое место в турнирной таблице, на счету команды восемь очков. Сборная Венесуэлы идёт на десятом месте с четырьмя очками.
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