Тбилиси, 6 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Грузии в последнее время наблюдается снижение темпов регистрации жителей страны на прививку от COVID-19. Об этом 5 сентября сообщила глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе на телеканале «Палитраньюс».

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"К сожалению, появилась тенденция к снижению бронирований на первую дозу. У нас в среднем делают 24 тыс. прививок в день. Это хорошо, но я хочу, чтобы в сентябре было по 30 тыс. прививок в день», — сказал Гамкрелидзе.

По его мнению, если в течение сентября и октября получится сделать по 1 млн прививок, то в Грузии удастся переломить эпидемиологическую ситуацию. Он призвал жителей страны записываться на вакцинацию.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно соцопросу, проведённом в июле, 47% респондентов сказали, что не собираются прививаться от COVID-19. Ранее Гамкрелидзе сообщил, что в стране к концу года планируется привить 60% взрослого населения.