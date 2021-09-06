Махачкала, 6 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Дагестане произошел взрыв газа в частном доме. Два человека госпитализированы. Получивших ранение мужчин доставили в больницу Бабаюртовского района. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Nao24.ru Нет газа

Инцидент произошел 4 сентября в селе Бабаюрт. На территории домовладения по улице Шпигуна, в летней кухне, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Здание при взрыве не разрушилось, выбиты лишь окна и дверь.

«Пострадали двое мужчин, которые в тяжелом состоянии доставлены в Бабаюртовскую ЦРБ. Разрушений нет, выбиты окна и входная дверь», — говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время ведутся работы по установлению причин взрыва газовоздушной смеси.